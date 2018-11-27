نيجيرفان بارزاني: ندعم حكومة عبد المهدي لاستقرار العراق وانتعاش اقتصاده

2018/11/27 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال استقباله السفير الأمريكي لدى بغداد ...

أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أن الإقليم يدعم حكومة عادل عبد المهدي لضمان استقرار العراق والانتعاش الاقتصادي في العراق وكوردستان.

واستقبل رئيس وزراء الإقليم، مساء اليوم الثلاثاء، كلاً من دوغلاس سيليمان، السفير الأمريكي لدى العراق، وقنصل الولايات المتحدة لدى أربيل ستيفن فاغن والوفد المرافق لهما.

خلال اللقاء، جرى بحث المستجدات الأمنية والسياسية في المنطقة، والأوضاع في العراق، وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ودعم ومشاركة الأطراف السياسية الكوردستانية في حكومة عادل عبد المهدي، وفق بيان لحكومة الإقليم، طالعته (باسنيوز).

نيجيرفان بارزاني، جدد تأكيده على دعم إقليم كوردستان لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بهدف حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، وتحقيق الأمن الاستقرار في العراق والانتعاش الاقتصادي في العراق وكوردستان بشكل عام.

وفي جانب آخر من اللقاء، تم التباحث حول الحوار بين الأطراف السياسية في إقليم كوردستان وتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، ومواضيع أخرى تتعلق بالعراق والمنطقة.

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