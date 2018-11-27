التشكيلة الرسمية لريال مدريد أمام روما بدوري الابطال

2018/11/27 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلن مدرب نادي ريال مدريد، سانتياجو سولاري عن التشكيلة الرسمية لفريقه أمام مضيفه روما في الجولة الخامسة من دور المجموعات دوري ابطال أوروبا.

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