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التشكيلة الرسمية لريال مدريد أمام روما بدوري الابطال
2018/11/27 | 22:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداعلن مدرب نادي ريال مدريد، سانتياجو سولاري عن التشكيلة الرسمية لفريقه أمام مضيفه روما في الجولة الخامسة من دور المجموعات دوري ابطال أوروبا.

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