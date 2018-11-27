نادية خلوف - إنسايت على سطح المرّيخ

2018/11/27 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نادية_خلوف إمعاناً مني في الهروب من الحديث السياسي العبثي أحاول أن أتغيّر، لكن الأمر يبدو مستعصياً في بعض الأحيان.عملت سنوات طويلة في السّياسة لأكتشف أنّنا لم نكن سياسيين، وها هي الهجمة الفيسبوكية في السخرية من المطالبات الفرنسية النقابية، والأمنيات أن تتحول إلى سورية ثانية.هؤلاء فاتهم أن المطالب النقابية هي جزء من العالم الغربي الرأسمالي، وفي النهاية سوف يتمّ التوافق عليها، وهي تجري دائما.من ضمن الأمور ......

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