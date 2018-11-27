دراسة: التعريفات الجمركية قد تُكلف الأسرة الأمريكية 2400 دولار بـ2019

2018/11/27 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ذكرت دراسة حديثة أن التعريفات الجمركية الناجمة عن النزاعات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تُكلف كل أسرة بالولايات المتحدة 2400 دولار في العام المقبل.

وأظهرت الدراسة الصادرة عن شركة الاستشارات "إمباكت إيكون" بتكليف من "كوك للصناعات"، اليوم الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية قد تُكلف كل أمريكي 915 دولاراً أو نحو 2400 دولار لكل أسرة على شكل ارتفاع في الأسعار وتباطؤ بالأجور إلى جانب عوائد استثمار أقل في عام 2019.

وأضافت الدراسة أنه إذا استمرت هذه التعريفات فإن الخسائر ستصل إلى 17300 دولار لكل أسرة بحلول عام 2030، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وتأتي هذه الدراسة في ظل ترقب اجتماع الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة الـ20 هذا الأسبوع بالأرجنتين لمناقشة النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم مع تلمحيات من ترامب بفرض تعريفات إضافية حال فشل المفاوضات.

ومن جانبه قال "فيليب إيلندر" رئيس شركة "كوك": "يجب أن ينقل أي نقاش تجاري فهمًا واضحًا لتأثير ذلك على الولايات المتحدة وحلفائها والمستهلكين أيضاً.

وتوقعت الدراسة خسائر لحادة طويلة الأجل لفرص العمل، ففي حين أن النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة سيحمي العمال في البداية من فقدان الوظائف، إلا أن التعريفات سوف تؤدي إلى خسارة 2.75 مليون وظيفة.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسة إلى أن 700 ألف عامل سيفقدون وظائفهم لكنهم سيكونون قادرين على إيجاد عمل في صناعات أخرى.

كما توقعت الدراسة أن الرسوم الجمركية ستقوض نحو 365 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في العام المقبل.

وبشكل عام، من المتوقع أن يصل إجمالي خسائر الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8 تريليون دولار في الفترة بين عامي 2019 إلى 2030 جراء التعريفات، وفقاً للدراسة.

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