2018/11/27 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تهاوى سهم شركة "توماس كوك" بأكثر من 22% بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتراجع لأدنى مستوى في 6 سنوات بعد أن أصدرت الشركة تحذيرات بشأن الأرباح للمرة الثانية في غضون شهرين.

وقالت شركة خدمات السفر والسياحة البريطانية إنها تتوقع أن تحقق أرباحاً قبل الضرائب عند مستوى 250 مليون جنيه إسترليني خلال العام المالي الجاري مقارنة مع مستوى 326 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي.

كما توقعت "توماس كوك" تحقيق إجمالي ربح عند مستوى 1.95 مليار جنيه إسترليني في العام المالي الجاري، مقابل 1.99 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي.

وإلى جانب تخفيضها للأرباح، قررت الشركة البريطانية وقف خطتها بشأن توزيعات الأرباح عن العام المالي 2018.

وعند نهاية تعاملات اليوم، تراجع سهم "توماس كوك" بنحو 22.6% إلى 37.56 سنت إسترليني وهو أدنى مستوى منذ 2012.

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