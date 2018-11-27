2018/11/27 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديمقراطي الكردستاني يقدم مرشحًا لوزارة في حكومة عبد المهدي

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