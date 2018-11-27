مجلس الوزراء يصوت على استثناء البصرة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية

2018/11/27 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على استثناء محافظة البصرة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، فيما وافق على منح الاجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع وحدة هدرجة وتحسين البنزين في محافظة كركوك.

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