2018/11/27 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح الركود الاقتصادي في العراق2014-2016 : رؤية تحليلية/الجزء الاولمظهرمحمد صالح1- تاريخ السلوك النقدي بين التضخم والانكماش.ثمة مظاهر ثلاثة اشرت حالة الركود او الانكماش الاقتصادي في العراق خلال الاعوام ٢-;-٠-;-١-;-٤-;--٢-;-٠-;-١-;-٦-;- .فمعدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي ظلت تقدر باقل من 1% وان البطالة الاجمالية هي بنحو 28% من اجمالي قوة العمل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مظهر محمد صالح - الركود الاقتصادي في العراق2014-2016 : رؤية تحليلية/الجزء الاول) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مظهر محمد صالح - الركود الاقتصادي في العراق2014-2016 : رؤية تحليلية/الجزء الاول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).