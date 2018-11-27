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#مظهر محمد صالح - الركود الاقتصادي في العراق2014-2016 : رؤية تحليلية/الجزء الاول
2018/11/27 | 22:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مظهر_محمد_صالح الركود الاقتصادي في العراق2014-2016 : رؤية تحليلية/الجزء الاولمظهرمحمد صالح1- تاريخ السلوك النقدي بين التضخم والانكماش.ثمة مظاهر ثلاثة اشرت حالة الركود او الانكماش الاقتصادي في العراق خلال الاعوام ٢-;-٠-;-١-;-٤-;--٢-;-٠-;-١-;-٦-;- .فمعدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي ظلت تقدر باقل من 1% وان البطالة الاجمالية هي بنحو 28% من اجمالي قوة العمل......

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