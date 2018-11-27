خسارة سسكا تؤهل ريال مدريد وروما الى ثمن النهائي

2018/11/27 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ضمن ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وروما الإيطالي تأهلهما الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل مباراتهما المقررة لاحقا اليوم، وذلك بخسارة سسكا موسكو الروسي أمام ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 1-2 الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لمنافسات المجموعة السابعة.

وكان سسكا بحاجة الى الفوز من أجل الإبقاء على آماله بالتأهل الى الدور ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012، وكان في طريقه الى تحقيق هذا الأمر حين تقدم عبر الكرواتي نيكولا فلاشيتش (10 من ركلة جزاء)، لكن الضيوف ردوا في الشوط الثاني بهدفي رومان بروشازكا (56) ولوكاس هيدا (81).

وتجمد رصيد سسكا عند 4 نقاط، وهو نفس عدد نقاط فيكتوريا، فضمن ريال وروما تأهلهما لأن كل منهما يملك 9 نقاط.

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