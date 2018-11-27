ترامب يهدد بإلغاء جميع الإعانات المالية لـ

2018/11/27 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء جميع المساعدات المالية لشركة "جنرال موتوز" بعد أن أعلنت خططها لوقف الإنتاج في عدة مصانع بالولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة له عبر "تويتر" اليوم الثلاثاء: "أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه جنرال موتورز ومديرها التنفيذي لإغلاق المصانع في أوهايو وميشيغان وميريلاند، ولم تقم بذلك في المكسيك والصين".

وتابع ترامب: "الولايات المتحدة قد أنقذت جنرال موتورز، هل هذا هو شكرنا؟"، مضيفاً أنه يتطلع الآمن لخفض جميع الإعانات المالية للشركة.

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أنه يضغط على جنرال موتورز لوقف إغلاق مصنعها في "أوهايو"، وذلك بعد كشف صانع السيارات عن خططها لخفض التكاليف.

وفي بيان لها أمس الإثنين، كشفت الشركة الأمريكية عن خططها لوقف الإنتاج في 3 مصانع تجميع ومصنعين للمحركات في الولايات المتحدة وكندا، مشيرةً إلى أن هذه الخطة ستؤدي إلى خفض التكاليف بمقدار 4.5 مليار دولار، وتقليل الإنفاق الرأسمالي بمقدار 1.5 مليار دولار سنوياً.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "جنرال موتورز" بنحو 3.6% إلى 36.28 دولار.

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