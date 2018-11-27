2018/11/27 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح الركود الأقتصادي في العراق 2014-2016:رؤية تحليلية/الجزء الثاني.3-آلية الانتقال السعري والتوقعات:تظهر حالة التعايش مع طورين مختلفين من الاطوار الاقتصادية (واعني الركود الاقتصادي في المدة القليلة الماضية الذي هو نقيض التضخم الجامح في العقد الستسعيني السابق) ثلاثة ظواهر عكسها اقتصاد العقد التسعيني التضخمي عن الوضع الانكماشي الراهن : اولهما يتمثل بتوافر عربة او واسطة من السيولة المحلية عم......

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