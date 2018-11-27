بالصور.. ضابط يعيد مبلغاً كبيراً استلمه سهواً من مصرف حكومي

2018/11/27 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اقدم ضابط في مديرية حماية المنشآت؛ اليوم الثلاثاء؛ على اعادة مبلغ مالي كبير استلمه “سهواً” مع رواتب المنتسبين من مصرف الرافدين.وذكرت مصادر مطلعة؛ ان “النقيب (ماهر محمد عليوي) ضابط الرواتب في مديرية حماية المنشآت بمحافظة بغداد؛ قام اليوم بإعادة مبلغ وقدره (مليار دينار عراقي) لاحد مصارف فروع الرافدين؛ بعد استلامه سهواً […]

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