بعد وصوله.. القضاء التونسي يفتح تحقيقا ضد ابن سلمان

2018/11/27 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، القضاء التونسي فتح تحقيقا ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد "أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية لفرقة الشرطة العدلية لإجراء الأبحاث الضرورية في حق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

ويأتي إعلان النقابة بعد يوم من رفعها دعوى ضد زيارة ولي العهد السعودية إلى تونس، والذي وصل بالفعل إلى البلاد مساء الثلاثاء وكان في استقباله الرئيس الباجي قايد السبسي.

ونشرت النقابة التونسية وثيقة على صفحتها في فيسبوك مرسلة من الشرطة العدلية إلى الممثل القانوني للنقابة للحضور إلى مقر الشرطة العدلية للاستماع له بصفته شاكيا في الدعوى التي رفعت ضد الزيارة.انتهى/س

المصدر/ عربي 21

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