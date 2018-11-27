تعرف على نتائج مباريات الدوري الممتاز لهذا اليوم

2018/11/27 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ففي المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب الكرخ، حقق صاحب الأرض فوزا عريضا على ضيفه نفط الجنوب، بثلاثية نظيفة توالى على تسجيلها محمود خليل هدفين وحسين جبار هدف واحد.أما المباراة الثانية، فجمعت بين الكهرباء والنجف على ملعب التاجي، حيث انتهت المواجهة بالتعادل 2-2، سجل ثنائية الكهرباء أبو كونيه وسجاد رعد، بينما سجل ثنائية النجف كل من طاهر حميد ومعين أحمد.في المباراة الثالثة التي أقيمت على ملعب بغداد، تعادل فريق الحسين مع الحدود بهدف لمثله، سجل الضيوف أولا عن طريق رحيم أولابي، قبل أن يعدل علي كريم النتيجة لفريق الحسين.انتهى.ص.هـ.ح.

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