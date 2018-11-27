2018/11/27 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إن الاتحاد سيدرس بسرعة إمكانية الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

واختار الاتحاد الأوروبي عدم الاستعانة بحكم الفيديو هذا الموسم رغم ظهوره في بطولات الدوري الكبرى في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وكذلك في كأس العالم الأخيرة في روسيا هذا العام.

وأبلغ تشيفرين مؤتمرا صحفيا في بروكسل يوم الثلاثاء أن لجنة الحكام ستقدم تقريرا الأسبوع المقبل وقد يسمح للجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي بتعديل القرار السابق خلال الاجتماع في يومي الثاني والثالث من ديسمبر كانون الأول المقبل في دبلن.

وقال تشيفرين “روبرتو روسيتي (رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي) وأعضاء فريقه جيدون جدا.



هناك وجهات نظر مهمة تتعلق بالحكام وكل الجوانب الفنية”.

وأضاف “أتوقع أن يصدر التقرير في غضون أسبوع واحد أو ما شابه وبعدها سنرى متى يمكننا تطبيقه.



أكثر وقت متأخر هو الموسم المقبل”.

وأوضح أندريا أنيلي رئيس رابطة الأندية الأوروبية، الذي كان جالسا إلى جوار تشيفرين، الأمر قائلا “أكثر وقت متأخر هو الموسم المقبل يعني أن هناك إمكانية لتطبيقه قبل ذلك”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أياكس الى ثمن النهائي لأول مرة منذ 13 عاما) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أياكس الى ثمن النهائي لأول مرة منذ 13 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).