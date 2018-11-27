وقال محمد اللامي، وهو صاحب إحدى الشركات السياحية في بغداد، "كانت لدينا عقبات في دخول الاقليم وحصلت لقاءات مع محافظ اربيل ومدير الاسايش ورئيس هيئة السياحة، فقدموا لنا تسهيلات كبيرة، إلا ان مشكلة الشركات الوهمية الغير مسجلة بهيئة السياحة العراقية، ادت الى تدني اسعار البرامج السياحية المتوجهة الى إقليم كوردستان مما اثرت علينا، لذلك نطالب ان يكون هناك تنسيق بين شركات السفر والسياحة، ليكون محفزاً في ان يتجه السياح الى مدن إقليم كوردستان".وأضاف، "نطالب من شركات الطيران ان تكون لديها اسعار مخفضة ليكون لدينا زخم وتطور سياحي، ويستفاد منه الطرفان، فرحلة الطائرة الى تركيا بحوالي 190 دولار والى أربيل 160 دولار، لذلك يفكر المسافر في المكان الذي سيتوجه اليه". مبيناً، بأن "التعامل جيد جداً مع السياح القادمين الى إقليم كوردستان، فنحن بلد واحد، وعندما نأتي الى اربيل نرى استقبالا رائعاً في السيطرات، حصلت بعض الحالات النادرة جداً، ولكنوحتى في المطاعم والفنادق التي نتجه اليها نرى نفس التعامل الجيد".
من جهته، قال مدير قسم التسويق في فندق جراند ميلينيوم في السليمانية، أن "من المهم ان نرى ان هنالك اهتماماً بالسياحة في كوردستان، ونحن في فندق جراند ميلينيوم، قدمنا حفلات لراغب علامة ومعين اصفهان ومريم فارس وغيرهم خلال العام الماضي وسنستمر بتقديم الحفلات الكبيرة، ولدينا عرض في رأس السنة وهو حجز غرفة وتقديم 3 وجبات، وتوصيل السائح من المطارالى الفندق لحضور حفلة كبيرة تقام في تلك الليلة" .موضحاً، أن "الفندق يقدم تخفيضات في كل أوقات السنة لجذب السياح مع تقديم افضل الخدمات إليهم".
وقالت ممثلة فندق ديفان في مدينة أربيل، بأنه "سيكون هناك تخفيض في اسعار التذاكر الخاصة بحفلة راس السنة مع وجبه الافطار والغذاء في احتفالات راس السنة، ونتوقع بأن تكون هناك حركة سياحية أكبر من السنوات السابقة".
أما ممثلة فندق تايتانيك في السليمانية، فقد أوضحت "سيكون هناك عرض خاص للنزلاء مع تخفيض للاسعار وتقديم حفلة كبيرة ليلة راس السنة، مشيرة بأنه سيكون هناك تغيير في البوفيه المفتوح الذي يقدمه الفندق لزبائنه"، مطالبة "هيئة السياحة بالتسويق الالكتروني للفنادق والمناطق السياحية بإقليم كوردستان".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيئة السياحة: أسعار الفنادق ستكون منافسة وأبواب إقليم كوردستان مفتوحة لإستقبال السياح) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيئة السياحة: أسعار الفنادق ستكون منافسة وأبواب إقليم كوردستان مفتوحة لإستقبال السياح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).