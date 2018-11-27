رئيس هيئة السياحة: أسعار الفنادق ستكون منافسة وأبواب إقليم كوردستان مفتوحة لإستقبال السياح

2018/11/27 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد رئيس هيئة السياحة في اقليم كوردستان، مولوي جبار، اليوم الثلاثاء، بأن أسعار الفنادق ستكون منافسة وأبواب إقليم كوردستان ستكون مفتوحة لإستقبال السياح من مختلف المناطق.وأضاف جبار خلال إستضافته في احد البرامج الحوارية في تلفزيون رووداو، أن "التسويق يمثل ثلث مهامنا، وقد تم توجيه رسائل الكترونية لأكثر من 20 مليون شخص حول العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشاركنا في معارض ومؤتمرات عالمية للتسويق للسياحة في إقليم كوردستان".مشيراً، بأنه "تم عقد لقاءات والتحدث مع اصحاب الفنادق لمعرفة نشاطاتهم والترويج لها قبل قدوم المناسبات مثل رأس السنة أو غيرها"، مبيناً "اسعارنا في الفنادق منافسة وأبواب إقليم كوردستان ستكون مفتوحة لإستقبال السياح من مختلف المناطق".وأوضح رئيس هيئة السياحة في اقليم كوردستان، بأنه "اجتمعت قبل أيام مع أصحاب الشركات السياحية في بغداد للإتفاق على حضور عدد من المطربين النجوم الى كوردستان وتقديم الحفلات الغنائية للجماهير، فسيكون هناك تنظيم لمسابقة إختيار ملكة الجمال بالإضافة الى احتفالات وحفلات كبيرة بمناسبة رأس السنة".مردفاً، "سنعمل على تخفيض أسعار تذاكر الطيران من وإلى إقليم كوردستان، وسيكون هناك حفل خاص في شقلاوة بمناسبة رأس السنة".مبيناً، بأن "جميع الحفلات التي تقام في المناسبات هي تابعة للقطاع الخاص، ولا دخل لنا بها، وحتى حفلة مسابقة ملكة الجمال ستكون برعاية احدى الشركات".وفي السياق ذاته اوضح احد اصحاب الفنادق في دهوك، بأن "سياستنا الجديدة ستركز على تقديم كامل الخدمات للزبون بالإضافة الى الاسعار المناسبة وتقديم وجبة عشاء مجانية للنزلاء".

وقال محمد اللامي، وهو صاحب إحدى الشركات السياحية في بغداد، "كانت لدينا عقبات في دخول الاقليم وحصلت لقاءات مع محافظ اربيل ومدير الاسايش ورئيس هيئة السياحة، فقدموا لنا تسهيلات كبيرة، إلا ان مشكلة الشركات الوهمية الغير مسجلة بهيئة السياحة العراقية، ادت الى تدني اسعار البرامج السياحية المتوجهة الى إقليم كوردستان مما اثرت علينا، لذلك نطالب ان يكون هناك تنسيق بين شركات السفر والسياحة، ليكون محفزاً في ان يتجه السياح الى مدن إقليم كوردستان".وأضاف، "نطالب من شركات الطيران ان تكون لديها اسعار مخفضة ليكون لدينا زخم وتطور سياحي، ويستفاد منه الطرفان، فرحلة الطائرة الى تركيا بحوالي 190 دولار والى أربيل 160 دولار، لذلك يفكر المسافر في المكان الذي سيتوجه اليه". مبيناً، بأن "التعامل جيد جداً مع السياح القادمين الى إقليم كوردستان، فنحن بلد واحد، وعندما نأتي الى اربيل نرى استقبالا رائعاً في السيطرات، حصلت بعض الحالات النادرة جداً، ولكنوحتى في المطاعم والفنادق التي نتجه اليها نرى نفس التعامل الجيد".

من جهته، قال مدير قسم التسويق في فندق جراند ميلينيوم في السليمانية، أن "من المهم ان نرى ان هنالك اهتماماً بالسياحة في كوردستان، ونحن في فندق جراند ميلينيوم، قدمنا حفلات لراغب علامة ومعين اصفهان ومريم فارس وغيرهم خلال العام الماضي وسنستمر بتقديم الحفلات الكبيرة، ولدينا عرض في رأس السنة وهو حجز غرفة وتقديم 3 وجبات، وتوصيل السائح من المطارالى الفندق لحضور حفلة كبيرة تقام في تلك الليلة" .موضحاً، أن "الفندق يقدم تخفيضات في كل أوقات السنة لجذب السياح مع تقديم افضل الخدمات إليهم".

وقالت ممثلة فندق ديفان في مدينة أربيل، بأنه "سيكون هناك تخفيض في اسعار التذاكر الخاصة بحفلة راس السنة مع وجبه الافطار والغذاء في احتفالات راس السنة، ونتوقع بأن تكون هناك حركة سياحية أكبر من السنوات السابقة".

أما ممثلة فندق تايتانيك في السليمانية، فقد أوضحت "سيكون هناك عرض خاص للنزلاء مع تخفيض للاسعار وتقديم حفلة كبيرة ليلة راس السنة، مشيرة بأنه سيكون هناك تغيير في البوفيه المفتوح الذي يقدمه الفندق لزبائنه"، مطالبة "هيئة السياحة بالتسويق الالكتروني للفنادق والمناطق السياحية بإقليم كوردستان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيئة السياحة: أسعار الفنادق ستكون منافسة وأبواب إقليم كوردستان مفتوحة لإستقبال السياح) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيئة السياحة: أسعار الفنادق ستكون منافسة وأبواب إقليم كوردستان مفتوحة لإستقبال السياح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).