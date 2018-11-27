هذا ما حذرت منه انواء الاقليم

2018/11/27 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين – اربيل ]حذرت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الثلاثاء، من انحسار مدى الرؤية في بعض مدن اقليم كردستان.وذكرت المديرية خلال بيان، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان الضباب يؤدي الى انخفاض مدى الرؤية الافقية الليلة ابتداء من الساعة التاسعة مساء ويستمر لغاية صباح الاربعاء.واضاف البيان: ان مدى الرؤية الافقية كالاتي:اربيل : 7 كمصلاح الدين: 8كمالسليمانية : 5 كمجمجمال: 6 كمدهوك: 5 كمزاخو: 4 كم.

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