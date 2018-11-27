بالصور.. ساحة الامام الحسين تودع الكتل الكونكريتية

2018/11/27 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن رفع الكتل الكونكريتية من ساحة الامام الحسين وسط بغداد، مبينة ان ذلك سيسهم في تخفيف وتقليل الزخم المروري ضمن المنطقة.وقال مدير السيطرة والمخابرة في المديرية العميد حيدر رشيد القصاب في بيان تلقت السومرية نيوز، انه "بناء على المناشدات والتنسيق العالي من قبل مدير المرور العام اللواء عامر خضير العزاوي مع قيادة عمليات بغداد لغرض فتح الكثير من الطرق والشوارع المغلقة في مدينة بغداد للاسهام في تخفيف الزخم المروري الحاصل في فترات الازدحام المروري الصباحي والمسائي، باشرت قوة مشتركة من قيادة عمليات بغداد ومديرية مرور بغداد الرصافة وامانة بغداد والقوة الماسكة للارض ضمن جانب الرصافة المرحلة الثانية والخمسون لحملة فتح الشوارع المغلقة ورفع التجاوزات على حرمة الطريق باشراف مساعد امر قاطع مرور الكرادة المقدم احمد وعدد من الضباط برفع الصبات الموجودة في ساحة الامام الحسين من جهة جسر ذو الطابقين الذي يربط منطقة الدورة بالكرادة".واضاف ان "هذا العمل سيسهم في تخفيف وتقليل الزخم المروري ضمن المنطقة صباحاً ومساءاً"، مشيرا الى ان "الحملة مستمرة بفتح بقية الطرق والشوارع خدمة للصالح العام".

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