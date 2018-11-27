2018/11/27 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ بدءًا من الجمعة ولعدة ايام ..تحذيرات من أمطار وسيول مرتقبة تهدد البلاد

27/11/2018 22:43:00 PM | عدد القراءات : 106

واع بغداد

اصدرت هيئة الانواء الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا أعلنت من خلاله ، أنها تتوقع هطول موجة امطار غزيرة جديدة مع زوابع رعدية في محافظات العراق ، كافة ابتداء من يوم الجمعة المقبل وتستمر لعدة ايام .

وقالت الهيئة في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي واع) إن “الطقس سيكون يوم الجمعة في المنطقة الوسطى غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة مع حدوث زوابع رعدية وفرصة لتساقط البَرَد، وأن درجات حرارة ستكون مقاربة ليوم الخميس”.

وأضاف أن “الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة، وتشتد ليلاً مع حدوث زوابع رعدية وفرصة لتساقط البَرَد، فيما ستنخفض درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق”.

وتابع أن “الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع تساقط زخات مطر رعدية أحياناً في أقسامها الغربية، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق”.

وأشار إلى أن “الطقس ليوم السبت المقبل سيكون في المنطقة الوسطى من البلاد غائماً، مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، مع حدوث زوابع رعدية وفرصة لتساقط البَرَد، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط غزيرة وحدوث زوابع رعدية وفرصة لتساقط البَرَد أيضاً”.

وأوضح ، أن “الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً” .

ت:ك.س

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