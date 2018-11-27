English | وظائف


الغضبان يوجه بالإسراع بإكمال ملعب نادي نفط الجنوب
2018/11/27 | 23:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وجه وزير النفط ثامر الغضبان، بالإسراع بإكمال ملعب نادي نفط الجنوب الذي خصصت له الأموال في وقت سابق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغضبان يوجه بالإسراع بإكمال ملعب نادي نفط الجنوب) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغضبان يوجه بالإسراع بإكمال ملعب نادي نفط الجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ العاكوب يعتذر لمدير مدرسة عبد الله بن جابر
⋙ القضاء التونسي يفتح تحقيقاً ضد محمد بن سلمان بشأن الاوضاع في اليمن
⋙ الرئاسة التونسية ألغت المؤتمر الصحفي تفاديا لإحراج ولي العهد السعودي
⋙ بوتشيتينو يتسلح بالمداورة لمواجهة إنتر وزحام المباريات
⋙ بوفون: سأواجه الثلاثي الهجومي الأفضل في أوروبا
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | سيول الامطار تجرف معها الاخطار في ديالى ... الالغام تهدد حياة المواطنين هناك ...
⋙ شاهد بالفيديو | النائب عن محافظة نينوى - محمد نوري العبد ربه : العاكوب اعتاد على اسلوب "الاكشن"
⋙ بالصور.. رفع الكتل الكونكريتية من ساحة الإمام الحسين وسط بغداد
الأكثر شيوعا