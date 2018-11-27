الغضبان يوجه بالإسراع بإكمال ملعب نادي نفط الجنوب

2018/11/27 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير النفط ثامر الغضبان، بالإسراع بإكمال ملعب نادي نفط الجنوب الذي خصصت له الأموال في وقت سابق.

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