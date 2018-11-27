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بالصور.. رفع الكتل الكونكريتية من ساحة الإمام الحسين وسط بغداد
2018/11/27 | 23:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن رفع الكتل الكونكريتية من ساحة الإمام الحسين وسط بغداد، مبينة أن ذلك سيسهم في تخفيف وتقليل الزخم المروري ضمن المنطقة.

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