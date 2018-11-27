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مطالبات بالزبير باستبدال أنبوب مياه مصنوع من مادة محرمة دوليًا
2018/11/27 | 23:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جددت السلطات المحلية في قضاء الزبير غرب البصرة مطالباتها إلى دائرة ماء البصرة بضرورة استبدال انبوب المياه الناقل للقضاء والمصنوع من مادة (الأسبتوس) والمحرم دوليا لخطورته على الصحة العامة ولتسببه الامراض السرطانية.

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