2018/11/27 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وخضع إبن التاسعة والعشرين عاماً لعملية جراحية في غضروف ساقه اليسرى في الولايات المتحدة، بحسب بيان ميلان الذي قال "خضع جاكومو بونافنتورا لجراحة في عظمة غضروف ركبته اليسرى.



العملية كانت ناجحة، ويحتاج من أجل التعافي بين 8 و9 أشهر".

وسجل بونافنتورا ثلاثة أهداف في ثماني مباريات خاضها هذا الموسم في الدوري المحلي، لكنه ابتعد عن فريقه منذ الخسارة أمام ريال بيتيس الإسباني 1-2 على ملعب "سان سيرو" في 25 تشرين الأول/أكتوبر ضمن مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويحتل ميلان المركز الخامس في الدوري بفارق 15 نقطة عن يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميلان يخسر جهود بونافنتورا حتى نهاية الموسم) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميلان يخسر جهود بونافنتورا حتى نهاية الموسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).