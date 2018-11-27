أياكس ينتزع بطاقة التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

2018/11/27 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووقّع نجم المباراة الصربي دوشان تاديتش هدفي الموقعة (68 من ركلة جزاء) و(72).

ورفع أياكس رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة مؤقتاً في حين يواصل آيك رحلة البحث عن أولى نقاطه.

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