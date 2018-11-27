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إطلاق نار في مستشفى عسكري ومنع مغادرة
2018/11/27 | 23:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  أفادت وسائل إعلام أميركية عن "وقوع حادثة ​إطلاق نار​ في المستشفى العسكري "وولتر ريد" في العاصمة الأميركية ​واشنطن​، فيما لاحقت ​الشرطة الأميركية​ مطلق النار".واوضحت أن "المجمع الطبي العسكري بواشنطن أغلق مداخله ومنع العاملين فيه من المغادرة مع استمرار إطلاق النار

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