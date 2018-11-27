2018/11/27 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا شيخوخة بعد اليوم…اكتشاف يبقيك شابا

تمكن علماء جامعة بيتسبرغ الأميركية من اكتشاف طريقة لاستعادة العضلات التالفة عملها الطبيعي في الجسم، ومقاومة الترهل والترخّي في الكبر.‏ وذكرت مجلة Medical Xpress، أن العلماء الأميركيين توصلوا بعد سنوات طويلة من البحث، إلى أن انخفاض نشاط ​بروتين بلوثو​ يؤدي إلى فقدان عضلات الجسم لفعاليتها ونشاطها الطبيعي وتجدّد خلاياها.



كما أشار الباحثون إلى دور البروتين المذكور في حماية الدماغ من الالتهابات، ومنع استفحال أمراض ​الشيخوخة​ في الجملة العصبية المركزية.



وأظهرت اختبارات المعالجة بالبروتين على فئران التجارب، أن إدخال مصل SS-31 الخاص بدعم وظائف الميتوكوندريا، يزيد من نشاط بلوثو ويساهم في استعادة حيوية الأنسجة العضلية.



ويعتقد العلماء أن هذا الإكتشاف، سيسمح للكثير من الناس الحفاظ على فعالية عضلاتهم وإطالة عمرهم.

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