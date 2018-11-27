2018/11/27 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يلقي خطابا بمناسبة العام الجديد في بيونجيانج أول يناير كانون الثاني 2018 - صورة لرويترز من وكالة الأنباء المركزية الكورية.



(ملحوظة: حصلت رويترز على هذه الصورة من وكالة الأنباء المركزية الكورية.



لم تستطع رويترز التأكد على نحو مستقل من مصداقية أو محتوى أو موقع أو تاريخ الصورة.



يحظر بيع الصورة لطرف ثالث.



ويحظر استخدام موزعي طرف ثالث للصورة.



ويحظر استخدام الصورة داخل كوريا الجنوبية.)

0

شارك

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، الثلاثاء، نقلا عن مصدر دبلوماسي كبير، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مستعد للسماح للمفتشين بدخول المجمع النووي الرئيسي للبلاد في يونجبيون.

ونسبت الوكالة إلى المصدر قوله، “على حد فهمي، فإن الزعيم كيم أبلغ الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، خلال قمتهما في سبتمبر، أنه إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات مماثلة، فإنه لن يكون فقط مستعدا لإغلاق منشآت يونجبيون النووية، بل سيسمح أيضا بالتحقق”.

وذكر المصدر، أن مون أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرسالة عندما اجتمعا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/ أيلول.

وعبر كيم في السابق عن استعداده لإغلاق الموقع إذا اتخذت واشنطن خطوات “مماثلة”، لكن لم ترد أنباء عن استعداده للسماح للمفتشين بالتحقق.

وشددت الولايات المتحدة على أهمية التحقق خلال مفاوضاتها مع كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم كوريا الشمالية مستعد لقبول تفتيش المجمع النووي الرئيسي للبلاد) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم كوريا الشمالية مستعد لقبول تفتيش المجمع النووي الرئيسي للبلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).