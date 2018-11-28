المطلك: تحالف البناء يعرقل تشكيل باقي حكومة عبد المهدي

2018/11/28 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في ائتلاف الوطنية حامد المطلك، أن ائتلاف الوطنية ما يزال متمسكاً بحصته وهي وزارة الدفاع، إلا أن بعض الأشخاص والأطراف السياسية في تحالف البناء يريدون أن يختاروا شخصيات لنفس الوزارة، مبينا أن "أطراف كثيرة تريد ان تتحكم بالتعينات الوزارية".

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