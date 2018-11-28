تهديدات ترامب تُثير اهتمامات الأسواق العالمية اليوم

2018/11/28 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من-أحمد شوقي

مباشر: تصدرت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مجريات الأحداث في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

ومع تجدد التوترات التجارية، شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً قوياً وسجل أعلى مستوى بأسبوعين، مما أثر سلبياً على اليورو الذي هبط أدنى مستوى 1.13 دولار.

تهديدات ترامب

عادت المخاوف التجارية لتلوح في الأفق من جديد مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال الرئيس الأمريكي إنه من المحتمل أن يتم فرض تعريفات جمركية ضد سلع صينية بقيمة 267 مليار دولار إذا فشلت المفاوضات ونظيره الصيني شي جين بينغ لتوصل لحل بشأن النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويلتقي ترامب مع نظيره الصيني في عشاء عمل يوم السبت المقبل على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

كما هدد الرئيس الأمريكي بفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على منتجات شركة "آبل" التي تستوردها من الصين.

فيما أشار تقرير صحفي أن ترامب قد يفرض تعريفات جمركية ضد واردات السيارات الأسبوع المقبل.

ومن جانبه ذكر كبير المستشارين الاقتصادين بالبيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تجري محادثات على كافة المستويات مه الحكومة الصينية.

وفي سياق آخر، هدد الرئيس الأمريكي بإلغاء جميع الإعانات المالية لشركة "جنرال موتورز" على خلفية إعلانها خطط لوقف عدة مصانع في الولايات المتحدة.

مؤشرات الأسهم العالمية

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم مع ترقب التطورات بشأن الوضع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، نمو أسعار المنازل بالولايات المتحدة بأبطأ وتيرة في نحو عامين خلال سبتمبر الماضي، بينما شهدت زيادة خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي وفصلي.

وفي بيانات أخرى، تراجعت ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة لأول مرة في 5 أشهر خلال نوفمبر الجاري وبأكثر من توقعات المحللين.

وحققت المبيعات عبر الإنترنت خلال موسم "سايبر مانداي" نحو 8 مليارات دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

كما خيم الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في الختام بقيادة قطاعي السيارات والموارد الأساسية مع تزايد المخاوف التجارية.

وتهاوى سهم "توماس كوك" بأكثر من 22% بنهاية التعاملات ليسجل أدنى مستوى في 6 سنوات بعد أن أعلنت الشركة وقف توزيعات الأرباح.

أما الأسهم اليابانية فقد ارتفعت بنهاية تعاملات اليوم للجلسة الثالثة على التوالي.

خسائر الذهب

ومع قوة الدولار الأمريكي، تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم للجلسة الثالثة على التوالي، ليفقد المعدن الأصفر 9 دولارات وسط تجد المخاوف التجارية.

كما تراجعت أسعار النفط عند نهاية التعاملات بعد جلسة متقلبة مع مخاوف تباطؤ نمو الطلب على الخام جراء تزايد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومن جانبه، قال بنك "جولدمان ساكس" إن تراجع أسعار النفط عند 50 دولاراً يضر الولايات المتحدة، وهو ما تناقض مع رغبة الرئيس الأمريكي الدائمة في خفض أسعار الخام.

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