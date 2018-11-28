الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام مع ترقب التطورات التجارية

2018/11/28 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب التطورات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكان قطاعا الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية ضمن الأفضل أداءً ليدعما ارتفاع "وول ستريت".

ارتفعت البورصة الأمريكية بعد أن ذكر "لاري كودلو" كبير المستشارين الاقتصادين بالبيت الأبيض أن واشنطن تجري محادثات على كافة المستويات مع الحكومة الصينية، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى إمكانية جيدة لعقد صفقة تجارية مع بكين.

وكانت الأسهم الأمريكية قد تراجعت خلال التعاملات في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي حول نيته فرض تعريفات إضافية ضد الصين حال فشل المفاوضات مع نظيره الصيني يوم السبت المقبل على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين.

بينما تراجع سهم "جنرال موتورز" بنحو2.5 % بعد تهديد ترامب بإلغاء كافة المساعدات المالية للشركة على خلفية إعلانها خطة لوقف الإنتاج في عدة مصانع أمريكية.

وفي بيانات اقتصادية، نمت أسعار المنازل الأمريكية خلال سبتمبر الماضي بأبطأ وتيرة في عامين، كما تراجعت ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة لأول مرة في 5 أشهر خلال نوفمبر الجاري.

وعند ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4% إلى 24748.7 نقطة، فيما صعد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3% إلى 2682.1 نقطة.

أما المؤشر التكنولوجي "ناسداك" فقد استقر في النهاية عند 7082.7 نقطة.

وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3% مسجلاً 97.370

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