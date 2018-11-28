نشرة أخبار

2018/11/28 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من: مصطفى رضا

مباشر: سيطرت فاعليات الاجتماعات الحكومية في دولة الإمارات والمبادرات التي تطلقها على أهم الأحداث الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، فضلاً عن استمرار الجولة العربية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي مصر، زاد إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك بخلاف البنك المركزي المصري، خلال شهر سبتمبر الماضي هامشياً، على أساس شهري، ليسجل مستوى 1.64 تريليون جنيه.

وبحثت مصر ممثلة في وزارة البيئة مع وفد من البنك الدولي تعزيز التعاون في مجال الحد من تلوث الهواء.

وناقش رئيس الوزراء المصري، الموقف التنفيذي للشراكة بين قناة السويس وشركة موانئ دبي العالمية، والتي من المزمع أن تنشئ شركة استثمارية جديدة.

كما عقد مصطفى مدبولي، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج "سكن كريم"، ومدى تقدم الأعمال والانجازات الخاصة به حتى شهر أكتوبر الماضي.

وكشف وزير المالية المصري، عن خطة الوزارة والحكومة لتحصيل 100% من إيرادات الدولة إلكترونيًا والتي بدأتها بإصدار قرار بدء التحصيل الإلكتروني بداية من يناير المقبل.

فيما وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع شركة SAP العالمية، بهدف تطبيق أفضل الحلول التكنولوجية في كافة الخدمات والمعاملات وذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر "CAIRO ICT 2018".

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والسعودية، على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

وغادر ولي العهد السعودي مصر، ليصل إلى تونس في زيارة رسمية، ضمن جولة مقررة لعدة دول عربية.

وفي المملكة السعودية، عقد مجلس الوزراء السعودي، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليصدق على 8 قرارات.

وحذرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عدداً من شركات المهن الحرة (وكالة التأمين) بشأن عدم الالتزام باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة النشاط.

فيما أعلن المرور السعودي، عن بدء تطبيق الغرامات الواردة في جداول المخالفات والتي نصت عليها المادة (68) من نظام المرور، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإلكترونية.

وتوصل مجلس الغرف السعودية مع اتحاد الغرف التجارية المصرية إلى اتفاق بشأن خطة عمل من 6 محاور لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وعلى مستوى دول الخليج كافة، توقع تقرير استمرار نمو صناعة الكيماويات بدول المنطقة لتصل إلى 170.9 مليون طن في نهاية العام 2018.

أما في الأمارات، فسيطر على أهم الأحداث فاعليات الاجتماعات الحكومية السنوية والتي أطلقت 7 استراتيجيات وطنية مستقبلية.

وتضمنت الـ7 الاستراتيجيات التي أطلقتها الحكومة الإماراتية "المهارات المتقدمة"، "العلوم المتقدمة"، "الذكاء الاصطناعي"، "الأمن الغذائي"، "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل"، "الأجندة الثقافية لدولة الإمارات"، و"جودة الحياة".

أعلنت الإمارات، بالتزامن مع الكشف عن 3 مبادرات للقطاع السياحي، أنها تخطط لرفع مساهمة القطاع لـ10.6% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2027.

كما أطلقت حكومة دولة الإمارات 7 مبادرات وطنية بقطاعي النقل والموارد البشرية، فضلاً عن منظومة مستقبلية لإدارة المواهب والقدرات.

وأقرت إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة إعفاء الرخص الاقتصادية الجديدة من الرسوم، في خطوة لتشجيع الاستثمار.

وتبنت الاجتماعات الحكومية السنوية 3 مبادرات لتطوير الإسكان في دولة الإمارات، فيما اعتمدت حكومة دولة الإمارات خلال أعمال الدورة الثانية من اجتماعاتها السنوية 6 مبادرات تنموية تهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية على مستوى الدولة.

وفي البحرين، أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عن وجود قانون سيتم إصداره في وقت قريب سينظم تخزين المعلومات في المملكة.

واستعداداً لكأس العالم، قال مدير إدارة الطرق السريعة في هيئة الأشغال العامة القطرية، إن الهيئة تتبع الخطة الخمسية 2018-2022 في تنفيذ 25 خطة تنفيذية تتعلق بتقييم ومتابعة السلامة على الطرق.

وناقش النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، تعزيز علاقات التعاون مع وكيل وزارة العمل والتوظيف في سريلانكا، وإمكانية جلب مزيد من العمالة السريلانكية إلى قطر.

وفي الكويت، أكد الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم تعزیز علاقات التعاون مع دولة الكویت في مجالات متعددة خلال الفترة القادمة.

وأظهرت بيانات صادرة اليوم، تسجيل فائضاً في الموازنة العامة للكويت خلال الـ7 الأشهر الأولى من العام المالي 2019-2018 بقيمة 1.9 مليار دينار، مقابل عجزاً بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وأفادت بيانات رسمية أيضاً، ارتفاع قيمة الدعم المقدم من وزارة التجارة والصناعة الكويتية خلال سبتمبر الماضي للعديد من المواد الأساسية بنسبة 50% على أساس شهري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نشرة أخبار "مباشر" عن مصر ودول الخليج العربي..الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نشرة أخبار "مباشر" عن مصر ودول الخليج العربي..الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).