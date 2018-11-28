صور: العاكوب يعتذر من “المعلم” .. هل تمت مكافأة “معنّف الاطفال”؟

2018/11/28 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تداولت صفحات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، صوراً تجمع محافظ نينوى نوفل العاكوب، مع مدير المدرسة الذي ظهر في مقطع فيديوي وهو يتعرض لتوبيخ شديد من المحافظ. وفي وقت سابق، ظهر مقطع مسرّب للمدير وهو يضرب تلاميذاً في الابتدائية، بشكل عنيف، الامر الذي دفع محافظ نينوى لاستدعائه وتوبيخه بشدة، وتسجيل التوبيخ وبثه، لتنطلق موجة […]

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