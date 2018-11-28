روما وريال مدريد - أهداف المباراة

2018/11/28 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملكي يبدأ الشوط الثاني بقوة بفضل نجمه الويزي غاريث بايل الذي منحه الأسبقية بتسديدة زاحفة

بايل يلعب عرضية على رأس بنزيمة الذي ارتقى ومرر لفاسكيز الذي وجد نفسه أمام شباك خالية فلم يجد صعوبة في إضافة الهدف الثاني للملوك.

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