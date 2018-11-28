English | وظائف


يوفنتوس وفالنسيا - أهداف المباراة
2018/11/28 | 00:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 59- ماندزوكيتش يسجل هدف التقدم ليوفنتوس بعد تمريرة عرضية متقنة من كريستيانو رونالدو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفنتوس وفالنسيا - أهداف المباراة) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوفنتوس وفالنسيا - أهداف المباراة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).


كامل التفاصيل في: بي ان سبورت ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19
⋙ رونالدو بمفرده يتفوق على 136 فريقًا في دوري الأبطال
⋙ بالأرقام.. أجويرو سلاح مانشستر سيتي الأبرز هذا الموسم
⋙ بايرن ميونيخ يسحق بنفيكا في دوري ابطال اوروبا
⋙ فوز قاتل لمانشستر يونايتد على حساب يونج بويج السويسري
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | نشرة الحصاد من قناة دجلة الفضائية 27/11/2018
⋙ بالفيديو.. تسوية عشائرية لخلاف محافظ نينوى ومدير مدرسة
⋙ بالصور.. رفع الكتل الكونكريتية من ساحة الإمام الحسين وسط بغداد
الأكثر شيوعا