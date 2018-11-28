2018/11/28 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، بخفض الدعم الذي تحصل عليه شركة جنرال موتورز، بعد أن قالت أكبر شركة منتجة للسيارات في الولايات المتحدة، إنها ستوقف الإنتاج في 5 مصانع بأمريكا الشمالية، وتستغني عن نحو 15 ألف وظيفة.

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، “الولايات المتحدة أنقذت جنرال موتورز، وهذه هي ‭‭‬‬شكرا‭‭‬‬ التي حصلنا عليها، نحن الآن نتطلع لخفض كل الدعم المقدم لجنرال موتورز، بما في ذلك الخاص بالسيارات الكهربائية”.

وتستحق السيارات الكهربائية من إنتاج جنرال موتورز خصما ضريبيا بقيمة 7 آلاف و500 دولار بموجب القانون الاتحادي، لكن من غير الواضح كيف يمكن للإدارة أن تفرض قيودا على تلك الخصومات، أو إن كان ترامب يفكر في أنواع أخرى من الدعم.

وقالت جنرال موتورز، في بيان، إنها “ملتزمة بالحفاظ على وجود تصنيعي قوي” في الولايات المتحدة، بعد أن استثمرت 22 مليار دولار في العمليات هناك منذ عام 2009، وإنها ستضيف وظائف جديدة في قطاع السيارات الكهربائية والذاتية الحركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يهدد جنرال موتورز.. والشركة: استثمرنا 22 مليار دولار منذ عام 2009) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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