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وفاة أمل حمادة صاحبة مقولة “انقرضوا الرجال” الشهيرة!
2018/11/28 | 00:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرارميديا توفّيت أمل حمادة اليوم  بعد تعرّضها لجلطة دماغية، بحسب ما أفادت معلومات صحفية .

وكانت حمادة قد أصيبت بعارض صحّي أدخلت على اثره الى مستشفى “النجدة” في النبطية.

وتناقل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة أمل حمادة صاحبة مقولة “انقرضوا الرجال” الشهيرة! اسرار ميديا.

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