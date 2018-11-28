2018/11/28 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرارميديا توفّيت أمل حمادة اليوم بعد تعرّضها لجلطة دماغية، بحسب ما أفادت معلومات صحفية .وكانت حمادة قد أصيبت بعارض صحّي أدخلت على اثره الى مستشفى “النجدة” في النبطية.وتناقل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة أمل حمادة صاحبة مقولة “انقرضوا الرجال” الشهيرة! اسرار ميديا.

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