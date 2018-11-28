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حملة للبحث عن مصابين بمرض الايدز
2018/11/28 | 00:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا كشف مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في وزارة الصحة الدكتور جمال خميس عن إطلاق مسح يشمل 15 ألف شخص على المستوى الوطني للتقصي عن أي إصابات بالمرض وذلك […]

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