2018/11/28 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا كشف مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في وزارة الصحة الدكتور جمال خميس عن إطلاق مسح يشمل 15 ألف شخص على المستوى الوطني للتقصي عن أي إصابات بالمرض وذلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة للبحث عن مصابين بمرض الايدز اسرار ميديا.

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