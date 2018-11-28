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صباح الساعدي: مطالبة ترامب بمبالغ مالية من العراق غير قانوني ويعتبر احتلالاً
2018/11/28 | 01:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال الساعدي في تصريح للغدير، إن "العراق هو الذي يطالب أمريكا بالتعويض عن حجم الأضرار التي تكبدها جراء الاحتلال".وطالب الساعدي "الحكومة بتقديم طلبات رسمية الى المجتمع الدولي لغرض تعويض العراق جراء الحرب"، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة سنعمل على جمع تواقيع لمناقشة الموضوع".

 

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