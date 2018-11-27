أبطال أفريقيا – النصر والهلال يحققان نتائج ساحقة ونتائج متباينة لبقية العرب

2018/11/28 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر انطلقت اليوم الثلاثاء، منافسات ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا 2019، والتي كانت انطلاقة موفقة للفرق العربية باستثناء النادي القسطنطيني الجزائري والهلال واو الجنوب سوادني.

المباراة الأولى، مواجهة النصر الليبي أمام هلال واو الجنوب سوداني، والتي حسمها الأول لصالحه بخماسية مقابل هدف وحيد، على ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية "القاهرة".



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أهداف الفريق الليبي سجلها أحمد الهرام ومعتز العقوري ومعتز المهدي "ثلاثة أهداف"، بينما سجل للفريق السوداني سعد جبارة.

المباراة الثانية، النادي القسطنطيني الجزائري أمام جامتيل الجامبي، على ملعب الشهيد حملاوي، وفشل بها الفريق الجزائري في وضع قدمًا في دور الـ32، حيث حسمها التعادل السلبي دون أهداف.

المباراة الثالثة، جمعت بين شبيبة الساورة الجزائري وجاجنوا الإيفواري، وانتهت بفوز الفريق الجزائري بثنائية نظيفة، على ملعب 20 أغسطس ببشار.

هدفا الشبيبة سجلهما محمد الأمين حامية (ضربة جزاء) ومحمد الهادي من ضربة جزاء أيضًا.

المباراة الرابعة، فاز سحق بها الهلال السوداني فريق جيش زنجبار برباعية نظيفة بأم درمان.

الرباعية سجلها جيوفاني ماراناو وأبوبكر ديارا وإدريسا أمبومبو وعبد اللطيف بويا.

المباراة الخامسة، أضاع اتحاد طنجة المغربي فرصة الخروج بنتيجة كبيرة على أرضه أمام إليكت سبورت التشادي، واكتفى بالفوز بهدف وحيد، على ملعب طنجة.

هدف اللقاء الوحيد سجله عمر العرجون في نهاية الشوط الأول من ضربة جزاء.

#عصبة_الأبطال_الأفريقية|(الدور التمهيدي) #إتحاد_طنجة يتفوق بنتيجة صغيرة 1-0 على حساب ضيفه إليكت سبور التشادي>.



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— Arryadia TV officiel (@arryadiatv) ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨يذكر أن مواجهات الإياب للدور التمهيدي من المقرر أن تقام يومي الثالث والرابع من ديسمبر المقبل.

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