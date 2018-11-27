توتي يدخل قاعة مشاهير روما ويتذكر: كنت سأكون قائد راموس

2018/11/28 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر تم تكريم بالدخول إلى قاعة مشاهير نادي روما بشكل رسمي، وذلك قبل مواجهة ريال مدريد وروما.

وانضم توتي لقائمة تضم كلاً من بورنو كونتي، باولو روبرتو، فالكاو، وذلك بعد عام ونصف من اعتزاله لكرة القدم.

وحصل توتي على قميص مطرز من قاعة مشاهير روما، كما تلقى التحية باللاعبين الذين سبقوه في القائمة، وتلقى التحية أيضًا من جماهير الذئاب في ملعب الأولمبيكو.



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توتي أعرب عن سعادته قائلاً: "شعور مختلف عن ما حدث منذ عام ونصف بالنسبة لي، لا يزال يومًا مهمًا للغاية، حيث ارتدى قميص الفريق وشارة القائد، كمصدر فخر واعتزاز لي".

Olimpico commosso, #Totti emozionato: un anno e mezzo dopo l’addio al calcio giocato, qui è cambiato poco.



Totti a Roma sarà sempre infinito.#RomaReal pic.twitter.com/WXdpVYvJWB

— Renato Maisani (@RenatoMaisani) November 27, 2018وتحدث توتي أيضًا بعض التفاصيل التي كانت قد تقربه بالرحيل لريال مدريد الإيطالي، بأن الأمر كان مجرد مزحة، حين أراد ريال مدريد التعاقد معه عام 2004.

وكان الملكي يضم حينها كلا من الظاهرة رونالدو وزين الدين زيدان وديفيد بيكهام حيث تم العرض عليه 12 مليون يورو في الموسم ضعف ما حصل عليه مع روما: "لقد كنت سأكون أكثر لاعب جنيًا لأموال حينها وسأرتدى القميص رقم 10".

الأماكن كلها مشتاقة لك..



🥺❤️ #روما #توتي pic.twitter.com/YbGe3WZRgm

— اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) November 27, 2018وعلق توتي عام 2004 برفضه الرحيل لريال مدريد: "لن أذهب لريال مدريد، أنا سأكتب التاريخ مع روما".

توتي تذكر مرة أخرى قائلاً: "راموس أنضم لريال مدريد عام 2005، إذا سبقته في الفريق بالانضمام لهم، في عالم موازٍ كنت سأكون قائده".

ويلتقي ريال مدريد مع روما، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، بعد ضمن الثنائي التأهل الرسمي، بعد خسارة سيسكا موسكو أمام فيكتوريا بلزن.





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