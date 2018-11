ليفاندوفسكي يقتحم تاريخ دوري أبطال أوروبا

2018/11/28 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترحقق روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ المزيد من الأرقام خلال مواجهة فريقه ضد بنفيكا البرتغالي في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل المهاجم البولندي ثالث ورابع أهداف فريقه في الدقيقتين 36 و51، وكليهما بتمريرة حاسمة من جوشوا كيميتش.



وقفز ليفا خطوتين في ترتيب الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا، حيث حمل أول هدفيه الرقم 50 في دوري أبطال أوروبا، ليتساوى مع تييري هنري في المركز السادس، ومن ثم يتخطاه بالهدف رقم 51.

Only seven players have scored 50+ Champions League goals: • Cristiano Ronaldo (121)• Lionel Messi (105)• Raúl (71)• Karim Benzema (59)• Ruud van Nistelrooy (56)• Thierry Henry (50)• Robert Lewandowski (50) Lewandowski adds himself to a list of legends.



pic.twitter.com/4IBMtCj3B3— Squawka Football (@Squawka) November 27, 2018بذلك لا يعلو على ليفاندوفسكي في ترتيب هدافي التشامبيونز ليج سوى كريستيانو رونالدو (121) وليونيل ميسي (105) وراؤول جونزاليس (72) وكريم بنزيما (59) ورود فان نيستلروي (56).

Ruud van Nistelrooy (62 games)Lionel Messi (66 games)Robert Lewandowski (77 games) Robert Lewandowski is the third fastest player to score 50 Champions league goals.



pic.twitter.com/TDSyPx9Pqm— Squawka Football (@Squawka) November 27, 2018أيضاً كما تظهر القائمة، فإن ليفاندوفسكي هو سابع لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى 50 هدفاً، وهو الرقم الذي حققه في مباراته رقم 77.

من بين كل هؤلاء، فقط نيستلروي (62 مباراة) وميسي (66) أنجزوا تلك المهمة أسرع منه.





