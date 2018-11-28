2018/11/28 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا ذكرت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونسيف) الثلاثاء ان أكثر من مليون طفل يعيشون بالمخيمات والملاجىء المزدحمة في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا مهددون بالبرد وقد يواجهون “عواقب وخيمة” إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يونيسف: مليون طفل في مخيمات وملاجىء الشرق الأوسط مهددون بالبرد اسرار ميديا.

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