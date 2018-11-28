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قناة عبرية تكشف تفاصيل لقاءات سرية بين إسرائيل ودولة عربية جديدة
2018/11/28 | 01:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا كشفت قناة عبرية النقاب عن لقاءات سرية ومباحثات بين إسرائيل ودولة عربية جديدة، لم تقم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب.

ذكرت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن […]

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