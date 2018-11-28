2018/11/28 | 01:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوائر البلدية في نينوى تعلن عن دفن 2500 جثة مجهولة الهوية في المدينة القديمة

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