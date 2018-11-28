ابطال أوروبا.. ريال مدريد يداوي جراحه ويتغلب على روما بثنائية نظيفة

وفي بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 46 نجح الويلزي جاريث بيل في تسجيل الهدف الأول لكتيبة سانتياجو سولاري.وضاعف لوكاس فاسكيز النتيجة بتسجيله الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 59.بتلك النتيجة، يتصدر ريال مدريد المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة ويتأهل إلى دور الـ16، بينما تجمد رصيد روما عند 9 نقاط في المركز الثاني ولكنه يتأهل أيضًا برفقة المرينجي مستفيدًا من خسارة سيسكا موسكو في تلك الجولة أمام فيكتوريا بلزن بهدفين مقابل هدف.
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