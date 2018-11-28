ابطال أوروبا.. ريال مدريد يداوي جراحه ويتغلب على روما بثنائية نظيفة

2018/11/28 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطى فريق ريال مدريد نظيره فريق روما، في الأولمبيكو معقل الأخير، بهدفين دون رد في مباراة الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا مساء اليوم. وكان الشوط الأول من تلك المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بلا أهداف.واضطر المدرب دي فرانشيسكو إلى إجراء تبديل اضطراري للذئاب في الدقيقة 22 بسبب إصابة ستيفان الشعراوي، حيث نزل بدلًا منه جاستين كلويفرت.

وفي بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 46 نجح الويلزي جاريث بيل في تسجيل الهدف الأول لكتيبة سانتياجو سولاري.وضاعف لوكاس فاسكيز النتيجة بتسجيله الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 59.بتلك النتيجة، يتصدر ريال مدريد المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة ويتأهل إلى دور الـ16، بينما تجمد رصيد روما عند 9 نقاط في المركز الثاني ولكنه يتأهل أيضًا برفقة المرينجي مستفيدًا من خسارة سيسكا موسكو في تلك الجولة أمام فيكتوريا بلزن بهدفين مقابل هدف.

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