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7 نقاط ناقشها السيسي مع محمد بن سلمان منها ملفا قطر وإيران
2018/11/28 | 01:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا أعلنت وسائل الإعلام المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد جلسة مغلقة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء في القاهرة، ناقشا خلالها قضايا إقليمية […]

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