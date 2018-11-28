2018/11/28 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا أعلنت وسائل الإعلام المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد جلسة مغلقة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء في القاهرة، ناقشا خلالها قضايا إقليمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 7 نقاط ناقشها السيسي مع محمد بن سلمان منها ملفا قطر وإيران اسرار ميديا.

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