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سائرون : سنطيح بعبد المهدي إذا لم ينفذ قرارات العبادي تجاه المحافظة
2018/11/28 | 01:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرارميديا أكد النائب عن تحالف سائرون مظفر إسماعيل ، الثلاثاء، عن الاتفاق على عقد اجتماع يوم غد بين نواب البصرة مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لمناقشة تنفيذ قرارات […]

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