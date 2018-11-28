2018/11/28 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرارميديا أكد النائب عن تحالف سائرون مظفر إسماعيل ، الثلاثاء، عن الاتفاق على عقد اجتماع يوم غد بين نواب البصرة مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لمناقشة تنفيذ قرارات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون : سنطيح بعبد المهدي إذا لم ينفذ قرارات العبادي تجاه المحافظة اسرار ميديا.

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