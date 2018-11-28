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وفاة مبتكر سلسلة الرسوم المتحركة “سبونج بوب”
2018/11/28 | 01:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا قالت شبكة نيكولوديون التلفزيونية، الثلاثاء، إن ستيفن هيلنبرغ، مبتكر سلسلة الرسوم المتحركة “سبونج بوب سكوير بانتس”، توفي عن عمر يناهز57 عاما.

وأشارت الشبكة في بيان “نشعر بحزن عميق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة مبتكر سلسلة الرسوم المتحركة “سبونج بوب” اسرار ميديا.

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