2018/11/28 | 01:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا قالت شبكة نيكولوديون التلفزيونية، الثلاثاء، إن ستيفن هيلنبرغ، مبتكر سلسلة الرسوم المتحركة “سبونج بوب سكوير بانتس”، توفي عن عمر يناهز57 عاما.وأشارت الشبكة في بيان “نشعر بحزن عميق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة مبتكر سلسلة الرسوم المتحركة “سبونج بوب” اسرار ميديا.

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