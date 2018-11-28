يوفنتوس يهزم فالنسيا ويتأهل لدور الـ 16 في دوري الأبطال

2018/11/28 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تأهل يوفنتوس إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على فالنسيا، بهدف نظيف، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.وسجل ماريو ماندزوكيتش، هدف يوفنتوس الوحيد في المباراة، بالدقيقة 59.وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 12 نقطة، ليتأهل لدور الـ16 بعد تصدره للمجموعة الثامنة، وتجمد رصيد فالنسيا عند 5 نقاط في المركز الثالث.انتهى

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