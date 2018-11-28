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ريال مدريد يعاقب روما ويعبر مجموعات دوري أبطال اوروبا
2018/11/28 | 01:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادتخطى فريق ريال مدريد نظيره فريق روما، في الأولمبيكو معقل الأخير، بهدفين دون رد في مباراة الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا مساء اليوم.وفي بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 46 نجح الويلزي جاريث بيل في تسجيل الهدف الأول لكتيبة سانتياجو سولاري.

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